Erdoğan İBB'den işçi çıkarılmasını eleştirdi: Bizim de yapacaklarımız var

01.09.2019 18:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, halka hitap etti. Seçimlerde yakalanan oy seviyesi nedeniyle Konyalılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, '25 yıldır yepyeni bir belediyecilik anlayışı inşa ettiklerini' söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılan kişiler hakkında da konuşan Erdoğan, "Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:



"Her şey gibi de hizmet de nasip işidir niyet işidir. Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz değil mi? Gördünüz. Son seçim kampanyası boyunca CHP'li belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Hiçbir işçi çıkartmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Ve tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik ne diyordu bay kemal namus söz diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP'liler önce bizim böyle bir sözümüz yok diyerek inkar yoluna gittiler. İşleri güçleri yalan."

"İBB BAŞKANI DİYARBAKIR'DA KİMLERLE NEYİ KONUŞUYOR"

Erdoğan, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında Başkan Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olmasını da eleştirdi. "İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok" diyen Erdoğan, "Sözlerini tuttukları konuşmaları yok mu elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İBB başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış kişilerle el ele. Ne diyor sizlerle beraberiz. İstanbul'u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait iSPARK, iSTAÇ, BELTUR, iSTGOVEN şirketlerinde çalışan 1244 kişi işten çıkarılmış ve gerekçe olarak, bu çalışanların iki seçim arasında işe alınmaları gösterilmişti.