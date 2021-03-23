Erdoğan hayranı 104 yaşındaki Mestan dede hayatını kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı kırsal Yaykın Mahallesi'nde yaşayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan 104 yaşındaki Mestan Kocabıyık, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

Nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1917 doğumlu olan ancak nüfusa 3 yıl geç yazdırıldığı için gerçek yaşının 107 olduğu belirtilen Mestan Kocabıyık, dün yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Asırlık çınar Kocabıyık, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ömrünün 75-80 yılını çobanlık yaparak geçiren, kalça kırığı yüzünden son yıllarında tekerlekli sandalyeye muhtaç olan Kocabıyık'ın vefatı mahalle sakinlerini ise üzdü. 104 yaşında hayata gözlerini yuman ve geçen yıl kendisi ile ilgili yapılan haberde Mestan Kocabıyık, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köyünde misafir etmek ve ağırlamak istediğini söylemişti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı