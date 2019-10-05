Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı

05.10.2019 13:48

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı.

PARTİLİLERLE SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış konuşması ardından salondan çıkarken partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

"ANLAŞILDI" NOTUYLA PAYLAŞTI

Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla İnstagram hesabından paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte o paylaşım;