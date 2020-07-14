Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu AK Parti MKYK toplantısında erken seçim tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin iyi durumda olduğunu belirterek "Seçim yok" mesajı verdi.

Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası yeniden gündeme gelen erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim yok, hedef 2023" mesajını verdi.

"HEP BİRLİKTE ORADA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti MKYK toplantısında ana gündem maddesi Ayasofya'nın ibadete açılmasıydı. Toplantıda kurmayları Ayasofya ile ilgili kararlı duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bazı isimlerin 24 Temmuz'da Ayasofya'da olmak istediklerini iletmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Davetiyeye gerek yok. Ezan herkese davettir. Hep birlikte orada olacağız. Sizi de bekliyoruz" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA KAPIYI KAPATTI

Bir türlü gündemden düşmeyen erken seçim tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Erdoğan kararlı duruşunu devam ettirdi. "Seçim yok, hedef 2023" mesajını veren Erdoğan, ekonominin iyi durumda olduğunu, bankalarla görüşüldüğünü ve faizlerin en kısa sürede düşürüleceğini ifade etti.