Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum

10.10.2019 12:24

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Fırat'ındoğusuna başlatılan operasyon öncesi Türkiye'ye ekonomisine yönelik "Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim" şeklinde küstah tehditlerine Türk kamuoyunda her kesimden tepkiler gelmiş, Türkiye halkı adeta tek ses olmuştu.

ÖZDİL VE DÜNDAR "YANINDAYIZ" MESAJI VERMİŞTİ

Muhalif kimlikleri ile bilinen Sözcü yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da Trump'ın hadsiz tehdidine tepki gösterek Erdoğan'ın yanındayız mesajı vermişlerdi.

ERDOĞAN'DAN YANIT GELDİ

Resmi temasların ardından Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Sözcü yazarları Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Trump'a tepki, Barış Pınarı Harekatı'na destek tweetleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

"BUNDAN ÇOK MUTLU OLURUM"

"Başka Türkiye yok. Dik dur eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye" diyen Yılmaz Özdil ve "Hepimiz devletin ve TSK'nın yanındayız" diyen Uğur Dündar'ın mesajları hakkında Erdoğan "Bundan çok mutlu olurum, bu, milli birlik durumudur" yorumunda bulundu.