Erdoğan'dan karısını 23 yerinden bıçaklayan kişinin serbest kalmasına tepki: Aradık, adi herifi içeri aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.

"KADININ ŞİDDETE MARUZ KALMASINI ASLA KABUL ETMEYİZ"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem kültürümüzün hem de yasalarımızın bize emridir. Hakikat buyken maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice uygulamaya, hadiseye hep birlikte şahit olduk. Bizim siyaset alanımızdaki en önemli mücadele alanlarımızdan biri de kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur. Kadının sırf cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

"ADİ HERİFİ TEKRAR İÇERİ ALMIŞLAR"

Tokat'ta yaşanan bir kadına şiddet haberine değinen Erdoğan, sözlerinin devamında, "Dün, Merkez Yürütme Kurulu toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar ne ettiler diye sorduk. 3 ay sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık. Tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Özlem Hanım'la (Zengin) hemen telefon irtibatı kurduk. Bu süreci takip edecek. Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Bu millet bize emanettir. Milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değil." dedi.

"KADINI 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN BİRİNİ NASIL SERBEST BIRAKIRSIN?"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim.

"DAHA BİTMEDİ İŞİMİZ"

Ve sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Bakanıma da söyledim: Bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de bilgilendireceksin. Bu hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez."