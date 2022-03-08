Erdoğan'dan karısını 23 yerinden bıçaklayan kişinin serbest kalmasına tepki: Aradık, adi herifi içeri aldılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan'dan karısını 23 yerinden bıçaklayan kişinin serbest kalmasına tepki: Aradık, adi herifi içeri aldılar

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta Özlem Ağ isimli kadını 23 yerinden bıçaklayan eşinin serbest kalmasına "Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar ne ettiler diye sorduk. 3 ay sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık. Tekrar bu adi herifi içeri almışlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem kültürümüzün hem de yasalarımızın bize emridir. Hakikat buyken maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen nice uygulamaya, hadiseye hep birlikte şahit olduk. Bizim siyaset alanımızdaki en önemli mücadele alanlarımızdan biri de kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur. Kadının sırf cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Tokat'ta yaşanan bir kadına şiddet haberine değinen Erdoğan, sözlerinin devamında, "Dün, Merkez Yürütme Kurulu toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar ne ettiler diye sorduk. 3 ay sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık. Tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Özlem Hanım'la (Zengin) hemen telefon irtibatı kurduk. Bu süreci takip edecek. Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Bu millet bize emanettir. Milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değil." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim.

Ve sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Bakanıma da söyledim: Bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de bilgilendireceksin. Bu hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

tolga yeter:

ya kardeşim bu ülkenin yasaları belli değil mi? c.başkanı arayınca farklı bir yasa mı devreye giriyor? Neden? Hani yargı bağımsızdı? Bu ülkeyi bu hale getirdiniz ya yazıklar olsun...

Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
Metin Yalcin:

Katiller ile ilgili olarak hakimlerin elini kolunu bağlayan karar ve uygulamalar acilen kaldırılmalı ..

Cevap Yaz 4 48 Yayından Kaldır
Doğrucu Davud:

İşte sorun burada sayın başkan. Sizin aramanız mı lazım her seferinde. Her işi siz takip edin siz arayıp tüm sorunları çözün o vakit. Demek ki sizin emriniz olmadan su bile içmeyecekler anlaşılan

Cevap Yaz 7 75 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title