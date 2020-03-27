Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan ve koronavirüs salgını ile mücadelenin son sürat devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayarak, vatandaşlara yapılan ikazlara uyulması ve temizliğe önem gösterilmesi uyasında bulundu.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Erdoğan'ın Instagram hesabından paylaşılan mesaj şöyle: "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim."

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;

2-3 HAFTALIK ZAMAN DİLİMİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Erdoğan, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da "İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirle karşılamamız kaçınılmazdır" ifadelerini kullanmıştı.