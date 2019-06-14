Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntülerine tepki: Affedilemez bir yanlış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.İmamoğlu'nun VIP görüntüleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır." dedi.

Erdoğan VIP kriziyle ilgili şunları söyledi;

"VALİMİZ BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAKTIR"

Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Vali Bey seçim süreciyle bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Bana gelen bilgiler seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum yaklaşımı...Bu işin arda bırakılır yanı yoktur. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz.

"AFFEDİLEMEZ BİR YANLIŞI YAPMIŞLARDIR"

Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak.