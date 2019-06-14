Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntülerine tepki: Affedilemez bir yanlış

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntülerine tepki: Affedilemez bir yanlış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun VIP görüntüleriyle ilgili, "Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.İmamoğlu'nun VIP görüntüleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır." dedi.

Erdoğan VIP kriziyle ilgili şunları söyledi;

"VALİMİZ BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAKTIR"

Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Vali Bey seçim süreciyle bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Bana gelen bilgiler seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum yaklaşımı...Bu işin arda bırakılır yanı yoktur. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz.

"AFFEDİLEMEZ BİR YANLIŞI YAPMIŞLARDIR"

Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Haberleri
17:22 "Mobbing" tüm yönleriyle ele alındı
17:22 Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi 2019 mezunlarını verdi
17:22 Annesinin böbreğiyle yaşayan Melisa, karne sevincini evde yaşadı
17:22 Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
17:21 Muratlı'da, Süper Loto'nun 22,5 milyon liralık talihlisi merak konusu
17:21 (Geniş haber)ERİK ÇEKİRDEĞİ DAYAĞI DAVASINDA SANIK TAHLİYE EDİLDİ
17:21 Haymana'da model uçak keyfi
17:21 Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı
17:21 Edirne'den kısa kısa
17:21 Dağ çileği üreticinin yüzünü güldürüyor
17:20 Karnelerini alıp uçurtma uçurmaya koştular
17:20 Sivas'ta kaplıcalar için otobüs seferleri başladı
17:20 Tosya'da karne heyecanı yaşandı
17:20 Hak - İş Onursal Başkanı Salim Uslu'dan Kılıçdaroğlu eleştirisi
17:20 Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçti
17:20 Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
17:20 Niğde'de minibüste 9 düzensiz göçmen yakalandı
17:19 İzmir'de 7 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
17:19 Çocuklar hayatlarında ilk defa denize girdi
17:18 Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
17:17 Öğrencilerden 'akılcı ilaç kullanımı' mesajı