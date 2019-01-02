Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Arena'da gerçekleşen Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programında yaptığı konuşmada AK Partili başkan adaylarına seslenerek "Günün 24 saati, haftanın 7 günü halkın hizmetinde olmayan, milletin gönlünde yeri olmayan hiç kimse AK Parti listesine girmesi mümkün değil." mesajını verdi.

"KAPISI AÇIK BULUNMAYAN HİÇBİR İSMİN AK PARTİ'DE OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan dün Ankara Arena'da gerçekleşen Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Başkan adaylarına seslenen Erdoğan "Günün 24 saati, haftanın 7 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de AK Parti'de vekil, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün değildir. Diğer partilerden ayıran en önemli özellik budur.

"ÇANKAYA VE YENİMAHALLEYİ ALARAK ANKARA'DA DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIZ"

Bu güne kadar hizmetlerimizle ve seçimlerde aldığımız neticelerle bu bağın ilk günkü gibi sağlam olduğunu görüyoruz. AK Parti bu yüzden her seçimde hazırdır. En iddialı projelerle milletin karşısına çıkacağız. Öyle kararlı olacağız ki iki önemli belediye başkan adayımızla Çankaya ve Yenimahalle'yi alarak Ankara'da dönüşümü başlatacağız.

"PROJELERİMİZİ PERŞEMBE GÜNÜ PAYLAŞACAĞIZ"

25 adayımız Cumhur İttifakı olarak Ankara'da dönüşüm değişimi 1 Nisan'da başlatacağız" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de "Bütün projelerimiz reel ve gerçekçi. Bu projelerimizi perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.