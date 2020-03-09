Erdoğan bugün Brüksel'e gidiyor! Bir konuda tavrı net, geri adım atmayacak
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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Güncel

Erdoğan bugün Brüksel'e gidiyor! Bir konuda tavrı net, geri adım atmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Brüksel'e giderek diplomatik temaslarda bulunacak. Avrupa Birliği temsilcileri ile yüz yüze görüşecek olan Erdoğan, Türkiye'nin mülteciler konusundaki kararlılığını anlatacak.

09.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:07
Erdoğan bugün Brüksel'e gidiyor! Bir konuda tavrı net, geri adım atmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Ankara'nın sığınmacılar konusundaki tavrı net. Sığınmacıların Avrupa'ya geçişleri engellenmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüştü bu konuyu. Diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek. Erdoğan, bugün Avrupa Birliği temsilcileri ile Brüksel'de yüz yüze görüşecek.

Türkiye, sığınmacı politikasından geri adım atmayacak. Sığınmacıların Avrupa'ya geçmesine mani olunmayacak. Batı ülkeleri panikte. Almanya Başbakanı Merkel son bir hafta içinde 2'nci kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

SON BİR HAFTADA İKİNCİ GÖRÜŞME

Ankara'nın isteği sığınmacılar konusunda Avrupa'nın adil yük ve sorumluluk paylaşımında bulunması. Uluslararası yükümlülüklere uyulması. Erdoğan, Merkel ile yaptığı görüşmede bu konuların altını özellikle çizdi. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında göç konusundaki düzenlemenin artık işlemediğini belirtti.

AB İLE SIĞINMACI DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan Başbakanı ve aynı zamanda Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan Andrej Plenkovic ile de görüştü.

Avrupa Birliği, Türkiye ile yeni bir anlaşma yapacak mı? Gözler bugün Belçika'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret için Brüksel'e gidecek. Sığınmacılar konusu düzenlenecek mini zirvede gündeme gelecek. (TRT Haber)

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