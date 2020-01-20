: Erdoğan, Berlin'den neden erken ayrıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

20.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:27

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi. Zirve sonrası yayınlanan bildirgede, tek meclis, tek hükümet vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik zirveden sonra yemeğe katılmayarak planlanandan 2 saat önce Berlin'den ayrıldı. Erdoğan'ın bu hamlesinin arkasında, darbeci Sisi ve darbeci Hafter ile aynı masada oturmak istememesi yatıyor.

ERDOĞAN NEDEN ERKEN AYRILDI?

Yetkinreport'tan Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan bir yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berlin Konferansından neden planlanandan iki saat önce ayrıldığı şeklindeki soruyu, "Hiçbir sorun yok. Sadece yemeğe kalmadık. Dışişleri Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu) sonuna kadar oradaydı" şeklinde yanıtladı.

Yetkili, Cumhurbaşkanı'nın yemeğe kalmama nedenini "yoğun programı" olarak izah etti. Ancak Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi, ya da onun desteklediği Libya'daki isyancı güçlerin komutanı Halife Hafter ile aynı masaya oturmak istememesine mi bağlı olduğu yolundaki soruya, "Hafter, liderlerin olduğu hiçbir yerde olmadı" yanıtını vermekle yetindi.

"ERDOĞAN, SİSİ VE HAFTER'LE OTURMAK İSTEMEDİ"

Yetkililerin verdiği yanıtın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeci Sisi ve darbeci Hafter'le aynı masada oturmak istemediği için bu hamleyi yaptığı ve yemeğe katılmadığı yorumu yapıldı.

Bilindiği üzere Mısır'da darbe ile hükümete geçen General Sisi, ardından Cumhurbaşkanı olmuş ve Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ömür boyu hapse mahkum etmişti. Mursi, hapiste geçirdiği günlerde talihsiz bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Libya'da ülkenin doğusunu kontrol eden darbeci General Hafter de Türkiye karşıtı tutumuyla biliniyor. Türkiye, Libya'da ülkenin batısını kontrol altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte destekliyor. Türkiye karşıtı olan General Hafter, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile birlikte yakın ilişkiler içerisinde bulunuyor.

CİHAT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesini ön gören tezkereyi kabul etmesinin ardından Libya'daki darbeci General Hafter'dan Türkiye'ye karşı küstah bir açıklama gelmişti. Hafter, 'kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için' Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yapmıştı.

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