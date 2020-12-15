Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü: Türkiye-AB ilişkileri bu kısır döngüden kurtulmalı
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Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü: Türkiye-AB ilişkileri bu kısır döngüden kurtulmalı

15.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her adımı yeni bir fırsat penceresi olarak gördüğünü belirterek, "Türkiye-AB ilişkileri bu kısır döngüden kurtulmalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

"ATILAN HER OLUMLU ADIMI YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ BU KISIR DÖNGÜDEN KURTARILMALI"

Türkiye-AB ilişkileri bu kısır döngüden kurtarılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birileri kriz çıkarmak çaba harcıyor" diyerek Yunanistan'a göndermede bulundu.

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü: Türkiye-AB ilişkileri bu kısır döngüden kurtulmalı

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