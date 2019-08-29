"Erdoğan Dolmabahçe toplantısındaki oturma planı A4'e çizdi" haberi yalanlandı

29.08.2019 17:44

Eski bakanlar Yalçın Akdoğan, Mahir Ünal ve Efkan Ala, çözüm sürecinde AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Erdoğan A4'e çizdi" başlıklı haberde yer alan iddiaların tamamen asılsız, gerçek dışı ve uydurma olduğunu bildirdi.

Akdoğan, Ünal ve Ala adına AK Parti'den yapılan açıklamada, 28 Ağustos tarihli bir gazetenin manşetinde "Erdoğan A4'e çizdi" başlıklı haberin yer aldığı hatırlatıldı.

Çözüm süreci bağlamında AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye yönelik, "Dolmabahçe'de kimin nerede oturacağını beyaz bir A4 kağıdına bizzat Erdoğan çizdi." şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İddialar tamamen asılsız, gerçek dışı ve uydurmadır. Tamamen hayal ürünü olan ve isimsiz kaynak üzerinden spekülasyon üreten bu haberi yalanlıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen iddiaların külliyen yalan olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA