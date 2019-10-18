Erdoğan'a teşekkür eden Donald Trump'tan yeni açıklama: Kimsenin yapmadığını yaptık

18.10.2019 08:50

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "Bugün, Orta Doğu'da muazzam bir gün. Alışılmışın dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

"BU ANLAŞMA MUHTEŞEM"

Kimseyle savaşmayı istemediğini vurgulayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kürtlere ve Kürt liderlere teşekkür ediyorum. Ve perde arkasında bizi destekleyen diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Bu (anlaşma) muhteşem bir şey." diye konuştu.

"FELAKET BİR SAVAŞ OLABİLİRDİ"

DEAŞ'ın tamamen kontrol altında olduğunu savunan Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da katkıları için teşekkür etti.

Trump, Suriye konusunda müzakereler yapıldığını ve sonunda bir anlaşma sağlandığını belirterek, "Bu durum Türkiye'nin ötesinde, Suriye'nin de diğer tüm ülkelerin de ötesinde. Ortada felaket bir savaş olabilirdi ve milyonlarca insan ölebilirdi. Biz yapabileceğimizi yaptık." dedi.

TRUMP'TAN PEŞ PEŞE TEŞEKKÜR MESAJLARI

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Türkiye'den harika haberler. Kısa süre sonra Pence ve Pompeo basın toplantısı yapacak. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak." dedi.

TRUMP: ANLAŞMA 3 GÜN ÖNCE YAPILAMAZDI

ABD heyetinin Türkiye'deki temasları hakkında bir açıklama daha yapan Trump ''Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için "sert" bir aşk gerekliydi. Herkes için harika oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı. Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ve dün basına sızdırılan mektupta kullandığı 'sert' kelimesini kullanması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saat 15.40'ta başlayan başbaşa görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saat 13.30 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'le görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda gergin yüz ifadeleri dikkat çekti. Beştepe'de 15.40'ta başlayan kritik görüşme 1 saat 40 sürdü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME 2 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.

Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.