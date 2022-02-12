Erdemli'de tarım işçilerine çorba ikram edildi - Haberler
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Erdemli'de tarım işçilerine çorba ikram edildi

AA - Güncel
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Erdemli'de tarım işçilerine çorba ikram edildi

Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, tarım işçilerine çorba ikramında bulundu.

Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, tarım işçilerine çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, ilçede üretilen limonun ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Limon hasadının devam ettiğini aktaran Tollu, "İşçilerimiz hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sunmak adına sabahın soğuğunda işe başlayıp akşam saatine kadar çalışıyor. Limon hasadında çalışan insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına kahvaltıda sıcak çorba ve kumanya ikramında bulunuyoruz. Onların yüzlerinin gülmesi bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Limon hasadı yapan Sultan Keskin de bu yıl yevmiyelerden memnun olduklarını belirterek, ikramda bulunan ekiplere teşekkür etti.

AA - Güncel

Erdemli Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Mükerrem Tollu, Tarım, Güncel, Haberler

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