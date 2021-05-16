ERDEMLİ'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
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ERDEMLİ'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Erdemli Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının yaşadığı bölgelere mama bıraktı.

MERSİN'de Erdemli Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının yaşadığı bölgelere mama bıraktı.

Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarını unutmayan limon çiçeği ekipleri, sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanlara mama dağıttı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, canlıların olduğu her yerde bulunma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Tollu, 'Bir insanlık projesi olan Limon Çiçeği Projemizle, canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimiz, sokaklarda yaşayan sokak hayvanlarına düzenli mama dağıtımında bulunuyor' diye konuştu.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Fatma Erdengi ise 'Tam kapanmadan kaynaklı geçirmiş olduğumuz şu zor günlerde sokak hayvanlarımız aç kalıyordu. Erdemli Belediyesi bununla alakalı çok güzel bir işe imza attı. Sokak hayvanlarımızı unutmayalım çünkü onlar gerçekten bakıma ve beslenmeye muhtaç hayvanlar' dedi.

Öte yandan, çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyen hayvanseverler, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri ile hareket edebiliyor.

ERDEMLİ'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
ERDEMLİ'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
ERDEMLİ'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
ERDEMLİ'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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