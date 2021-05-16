Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı

Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon çiçeği ekipleri kısıtlama sürecinde boşalan sahillerde hayvanları unutmadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon çiçeği ekipleri kısıtlama sürecinde boşalan sahillerde hayvanları unutmadı.

'Canlının olduğu her yerde biz varız' sloganıyla hareket eden Erdemli Belediyesi limon çiçeği ekipleri, kapanma sürecinde de sahadaydı. Ekipler hayvanlara, sokak sokak gezerek mama dağıttı. Canlının olduğu her yerde olma gayreti içerisinde olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bir insanlık projesi olan limon çiçeği projemizle, canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisindeyiz. Kapanma sürecinde insanımızın olduğu her yerde olduğumuz gibi canlının olduğu her yerde de olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan, sokak hayvanlarına düzenli mama dağıtımında bulunuyor" dedi.

Ekiplerin çalışmaları ise vatandaştan tam destek görüyor. Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Erdengi, "Kargıpınarı'nda ikamet ediyorum. Tam kapanmadan kaynaklı geçirmiş olduğumuz şu zor günlerde sokak hayvanlarımız aç kalıyordu. Erdemli Belediyesi bununla alakalı çok güzel bir işe imza attı. Sokak hayvanlarımızı unutmayalım, çünkü onlar gerçekten bakıma ve beslenmeye muhtaç hayvanlar" diye konuştu. - MERSİN

Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı
Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lale Karabıyık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Kenan Doğulu Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Adem Büyük Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdemli'de sokak hayvanları unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 13:58:50. #1.15#

title