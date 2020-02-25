Erdemli'de öğrenciler için trafik eğitim parkuru

25.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:35

Erdemli Belediyesi tarafından çocukların trafikte daha sağlıklı ve bilinçli bir ulaşıma kavuşmaları için ilköğretim öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.



Bu kapsamda, öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı öğrendiği, aynı zamanda eğitimin eğlenceye dönüştüğü 'Çocuk Trafik Eğitim Parkuru', Kocahasanlı Şehit Polis Fatih Çevik İlkokulu öğrencileri ile start verdi. Parkurda, 3. sınıf öğrencilerine video ve sunularla teorik eğitim verilirken, akülü arabalara binen çocuklar, trafik işaret levhalarının, kavşak ve yaya geçitlerinin yer aldığı alanda pratik eğitim aldı. Neşeli ve eğlenceli geçen teorik ve pratik trafik eğitimlerinden memnun kalan öğrenciler, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiler.



Her geçen gün değişen ve gelişen trafikte daha bilinçli nesiller yetiştirmek ve çocuklara bu bilinci aşılamak için böyle bir projeye imza attıklarını ve 'ağaç yaş iken eğitilir' düsturuyla hareket ettiklerinin söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, trafik bilincinin bireysel değil, toplumsal bir gereklilik olduğunu kursa katılan öğrencilere etkili bir şekilde anlatmaya çalıştıklarını, bu yüzden bu projenin oldukça önem arz ettiğini dile getirdi. Kazaların en aza indirilebilmesi için eğitimlerin çocuklardan başlaması gerektiğine dikkat çeken Tollu, kazaların en aza indirilmesi ile toplumsal düzenin de korunacağını ifade ederek, ailelerin parçalanmaması, sağlıklı nesillerin yetişmesi için trafik kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Tollu, "Toplumumuzun en büyük sorunlarından biri olan trafik kazalarının önlenmesi adına, vatandaşlarımızın araçlarını kurallara uygun şekilde kullanması için çocuklarımızı bu yaşta trafik eğitimiyle buluşturuyoruz. Maddi ve manevi zararlara neden olan kazaları önlemek adına, çocuklarımızı küçük yaşlarda eğitime tabi tutuyoruz. İnşallah çocuklarımızın bilinçli bir şekilde yetişmesi sayesinde, kazalar azalacaktır" dedi.



Hedeflerinin, programlar dahilinde çocukları hem teorik anlamda hem pratik anlamda trafik eğitim pistinde eğitmek olduğunu kaydeden Tollu, "Trafik eğitim parkurumuz, çocuklarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri bir yer. Bütün aileleri, velileri de çocuklarıyla beraber bu piste davet ediyorum. Çocuklarımız bu parkur sayesinde hem oynuyorlar hem öğreniyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA