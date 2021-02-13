Erdemli'de kablo hırsızları yakalandı
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Erdemli'de kablo hırsızları yakalandı

13.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:54
Erdemli'de kablo hırsızları yakalandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, birçok mahallede internet kablolarını kesip çalarak hurdacıya satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, birçok mahallede internet kablolarını kesip çalarak hurdacıya satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde direklerdeki internet kablolarını kesip çalarak vatandaşları mağdur eden suç şebekesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmayla 11 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerinde arama yapılan şüphelilerin, aldıkları kabloları yakıp, plastiklerini eriterek elde ettikleri bakırları hurdacıya sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca motosiklet hırsızlığı olaylarına da karıştıkları saptandı. Şüphelilerin çaldığı motosikletler ele geçirildi.Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Erdemli'de kablo hırsızları yakalandı
Erdemli'de kablo hırsızları yakalandı
Erdemli'de kablo hırsızları yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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