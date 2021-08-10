Erdem Hamza kimdir? Birce Akalay'ın sevgili kaç yaşında, nereli? Erdem Hamza biyografisi!
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Erdem Hamza kimdir? Birce Akalay'ın sevgili kaç yaşında, nereli? Erdem Hamza biyografisi!

Erdem Hamza kimdir? Birce Akalay'ın sevgili kaç yaşında, nereli? Erdem Hamza biyografisi!
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Ünlü oyuncu Birce Akalay yeni sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülenmesinin ardından Erdem Hamza kimdir? diye araştırılmaktadır. Birce Akalay'ın yeni sevgilisi Erdem Hamza kimdir? Birce Akalay'ın sevgili kaç yaşında, nereli? Erdem Hamza mesleği nedir? Erdem Hamza hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın sevgilisi olan Erdem Hamza'nın hayatı merak konusu oldu. Erdem Hamza kimdir? Birce Akalay'ın sevgili kaç yaşında, nereli? Erdem Hamza mesleği nedir? Erdem Hamza hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERDEM HAMZA KİMDİR?

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Birce Akalay ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Erdem Hamza'nın mesleği belli oldu. 37 yaşındaki Birce Akalay ile aşk yaşayan Erdem Hamza iç mimarlık yapıyor.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk mesleğinin yanı sıra Haliç Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü öğretim görevlisi olan Birce Akalay ilk önemli rolünü Yer Gök Aşk dizisinde hava karakteri ile aldı. Ardından bir çok hızlı da yer alan güzel oyuncu Küçük Ağa ve Siyah Beyaz Aşk gibi yapımlarla daha da çok sevildi. Birce Akalay tiyatro hayatına ise 2017 yılında Müjdat Gezen'in yönettiği Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile başladı.

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Erdem Hamza kimdir? Birce Akalay'ın sevgili kaç yaşında, nereli? Erdem Hamza biyografisi! - Haberler
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