Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi
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Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan - Haberler | Yerel

- Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi Erdek'te etkili olan şiddetli lodos, Kurbağalı sahili açıklarında tonozda bağlı bulunan yelkenli tekne ve sür'at teknesinin karaya oturmasına sebebiyet verdi.

- Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi

BALIKESİR - Erdek'te etkili olan şiddetli lodos, Kurbağalı sahili açıklarında tonozda bağlı bulunan yelkenli tekne ve sür'at teknesinin karaya oturmasına sebebiyet verdi.

Kurbağalı sahili açıklarında demirli bulunan "Muya" isimli 8 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ve "Mustafa Naz 1" isimli sür'at teknesi, tonozda bağlı bulunan halatlarının kopmasıyla sahile sürüklendi. Sahile vuran tekneleri gören vatandaşlar kurtarma çalışması başlattı. Başarılı olamayan vatandaşlar tekne sahiplerine haber vererek vinç yardımıyla tekneleri denizden çıkardı.

Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi
Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi
Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi
Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan

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