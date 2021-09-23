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BALIKESİR - Erdek Belediyesi "solucan gübresiyle zenginleştirilmiş bahçe toprağı" üretiyor

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
BALIKESİR - Erdek Belediyesi

Erdek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kırmızı Kaliforniya solucanlarının ürettiği gübreden sağladığı "zenginleştirilmiş bahçe toprağı" üretimini sürdürüyor.

ÇAY, AFYON (AA) - Erdek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kırmızı Kaliforniya solucanlarının ürettiği gübreden sağladığı "zenginleştirilmiş bahçe toprağı" üretimini sürdürüyor.

Müdür Vekili Kamil Çağlar Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çeltikçi Mahallesi'ndeki çiftlikte solucan gübresi üretimine 2017 yılının ağustos ayında başladıklarını bildirdi.

Bu tesisi, ilçe halkına solucan gübresinin faydalarını göstermek için yaptıklarını belirten Ergin, şu bilgileri paylaştı:

"Faaliyete başladığımız 2017 yılında, Solucan Gübresi Üretim ve Demonstrasyon Tesisimizde 100 bin adet olarak başlattığımız solucanlarımızın sayısını şu anda 10 milyona kadar çıkardık. Ancak yatak sistemi ve havuz sisteminin yer aldığı çiftliğimizin 8-10 bin olan kapasitesi doldu. Ürettiğimiz gübremizi belediyemizin park bahçelerinde diğer kurumlarda kullanıyoruz. Talep eden varsa halkımıza da sunuyoruz. Solucan gübresinin en önemli özelliği organik gübre olmasıdır. Solucan gübresinin bir avantajı da solucanlarımızı biz, yanık hayvan gübresi, diğer organik atıklarla besliyoruz. Bu da bir geri dönüşüm sağlıyor. Ürettiğimiz organik gübreler için solucanlarımızı yanmış gübreye yumurta kabuğu tozu, un durumuna getirilmiş talaş, çay posası ve kahve telvesi ekleyerek besliyoruz. Yani solucanlar için bir rasyon hazırlıyoruz. Çay posası ve kahve telvelerini bize Erdek'teki çay bahçeleri ve kahvehanelerin sahipleri ulaştırıyor. Fenni gübrelerin toprağın yapısını bozması nedeniyle organik gübrenin önemi her geçen gün artıyor. Organik gübre her çeşit kaliteli ürünün yetişmesinde kullanılabilir. Biz de bu konuda isteyen üreticilerimize solucan gübresiyle destek vermeye çalışıyoruz."

Çiftliklerinde bir "lavanta bahçesi" de kurdukların anlatan Çağlar, "Amacımız Erdek'li çiftçilerin tarım alanlarını tümüyle organik gübreyle tanıştırmaktır" dedi.

BALIKESİR - Erdek Belediyesi solucan gübresiyle zenginleştirilmiş bahçe toprağı üretiyor

BALIKESİR - Erdek Belediyesi solucan gübresiyle zenginleştirilmiş bahçe toprağı üretiyor

BALIKESİR - Erdek Belediyesi solucan gübresiyle zenginleştirilmiş bahçe toprağı üretiyor

BALIKESİR - Erdek Belediyesi solucan gübresiyle zenginleştirilmiş bahçe toprağı üretiyor

BALIKESİR - Erdek Belediyesi solucan gübresiyle zenginleştirilmiş bahçe toprağı üretiyor

BALIKESİR - Erdek Belediyesi solucan gübresiyle zenginleştirilmiş bahçe toprağı üretiyor

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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Haber: BALIKESİR - Erdek Belediyesi 'solucan gübresiyle zenginleştirilmiş bahçe toprağı' üretiyor - Haberler
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