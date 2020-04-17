Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı
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Koronavirüs, 23 Nisan, Sağlık, Güncel

Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı

Koronavirüs tedavisi için günlerdir laboratuvarda çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü tedavi edecek ilacın adının Dornaz Alfa olduğunu söyledi. Ovalı, "1 aydır çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. Acilen Dornaz Alfa klinik testlere alınmalı" dedi.

17.04.2020 00:23 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:55
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan'da ismini duyurmayı planladığı ilacın büyük bir etki gösterdiğini ve acilen klinik test denemelerinin başlaması gerektiğini duyurdu.

İLACIN ADI DORNAZ ALFA

Çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu açıkladı.

"ACİLEN KLİNİK TESTLERE ALINMALI"

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs ilacıyla ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran sözler paylaştı. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı." ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, acilen klinik testlere alınmalı

2 GÜN ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMADA 23 NİSAN'I İŞARET ETMİŞTİ

2 gün önce Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e açıklamalarda bulunan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullandı.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Ovalı, 1961 yılında Kırklareli Babaeskide dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında, 19 Mayıs Üniversitesinde İç Hastalıkları ihtisasını 1991'de, Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Öğretim üyeliğine ise 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de doçent 1999'da Profesör unvanını aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yürütürken Ercüment Ovalı, 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü görevine getirildi. 370'den fazla yayına sahip olan bilim insanı, son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı

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Haber Yorumları (6)
500
TAKTİK: Ercüment hocaya sahip çıkın valla asi tutarsa yedirmezler
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MEHMET: allah razı olsun inşallah başarır
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RAMİZ KARAESKİ: hadi inşallah
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ÇOK SUKUR: Çok sukur
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YUSUF: Ikinci bir Isparta uçak olayı yaşamak istemiyoruz. Bu gibi değerlerimiz için çok özel güvenlik önlemleri alınmalıdır. Dostumuz dan çok düşmanımız olan bir ülkeyiz. Umarım yetkililer gereken tedbirleri alırlar. Parma Industrisi para için herşeyi yapar.
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
ARİF: Hemen alin testlere baslayin,hastaneler korona kayniyor,3-5 kiside deneyin.Hem dikkat edin formulu kimseye kaptirmayin.Ulke it cakal ajan dolu.Simdiden pesinize dusmusturler bile
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
500
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