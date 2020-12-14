Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti

14.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:54
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın annesi Sultan Çalış vefat etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın annesi Sultan Çalış vefat etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Havva Talay Çalış'ın kayınvalidesi Sultan çalış 76 yaşında vefat etti. Çalış'ın cenazesi yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, koronavirüse yakalandı
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Mustafa Sandal Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Çağdaş Atan Adem Ljajic Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Adana Erkek İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:59:53. #1.14#
title