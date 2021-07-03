Erciyes Dağ Maratonuna katılan emekli astsubay kalp krizinden hayatını kaybetti
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Erciyes Dağ Maratonuna katılan emekli astsubay kalp krizinden hayatını kaybetti

Erciyes Dağ Maratonuna katılan emekli astsubay kalp krizinden hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 25 K etabına katılan emekli astsubay Muammer Çam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 25 K etabına katılan emekli astsubay Muammer Çam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Erciyes Dağı'nda yapılan yarışa Ankara'dan katılan 52 yaşındaki emekli astsubay Muammer Çam, yarış sırasında fenalaştı. Yarışa katılan doktorlar tarafından Çam'a ilk müdahale yapılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Çam'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"59 km'yi sağ salim tamamladım"

Öte yandan, sosyal paylaşım sitesinde 20 Haziran tarihinde paylaşım yapan Muammer Çam, "Dün koşulan 59K Dağyenice ultrayı 8: 07'de sağ, salim tamamladım. 2 sene önce değil 59, 20 km bile koşmak benim için hayal idi. Zorlu parkurda beklediğimiz sağanak yağış olmayınca, bize de mis gibi bir zeminde gün boyu koşmak düştü: ) ifadelerini kullanmıştı. - KAYSERİ

Erciyes Dağ Maratonuna katılan emekli astsubay kalp krizinden hayatını kaybetti
Erciyes Dağ Maratonuna katılan emekli astsubay kalp krizinden hayatını kaybetti
Erciyes Dağ Maratonuna katılan emekli astsubay kalp krizinden hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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