Erciyes Anadolu Holding Mobilya-Dekorasyon Uygulama Merkezi tamamlanıyor

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Ana Kampüsünde yaptırılan 'Erciyes Anadolu Holding Mobilya-Dekorasyon Uygulama Merkezi ve Atölyeler Binası'nın inşaatını gezdi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Ana Kampüsünde yaptırılan 'Erciyes Anadolu Holding Mobilya-Dekorasyon Uygulama Merkezi ve Atölyeler Binası'nın inşaatını gezdi.

Erciyes Anadolu Holding Mobilya-Dekorasyon Uygulama Merkezi ve Atölyeler Binası'nın tamamlanma aşamasına gelen inşaatını birlikte gezen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Erciyes Anadolu Holding CEO'su Dr. Alpaslan Baki Ertekin, bina hizmete girdikten sonra burada Kayseri Üniversitesi ile Erciyes Anadolu Holding arasında yapılabilecek ortak proje ve çalışmaları istişare etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Dr. Alpaslan Baki Ertekin'e ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve inşaatı tamamlandığında bu modern atölyede Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin ilgili bölüm ve programlarında öğrenim gören öğrencilerin daha nitelikli uygulamalı ve proje odaklı öğrenim görme imkanı bulacaklarını söyledi. Rektör Karamustafa ayrıca; Erciyes Anadolu Holding'e destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı