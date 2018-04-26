Ercişli Emrah'ın Hayatı Oratoryoyla Anlatıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Erciş Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ozan Ercişli Emrah'ın hayatını anlatan oratoryo gösterisi sahneledi.

Şehit Polis Kız Meslek Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda sahnelenen "Bugün Pazar-ı Aşktır" adlı gösteri beğeni topladı.

Oratoryo gösterisinde müzik eşliğinde Ercişli Emrah'ın Selvihan'a olan aşkı ve yaşadıkları anlatıldı.

Gösteri sonrası konuşma yapan Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, halk ozanlarının hikayelerinin Anadolu'da yüzyıllar boyu sözlü gelenek içinde ozanlar tarafından dilden dile aktarıldığını söyledi.

Oyunun yönetmeni Melik Türkmen ise amaçlarının Türk edebiyatına mal olmuş ozanları halka tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Biz bu ozanlarımızı tanıtırken saf bir tiyatro değil de oratoryoyu tercih ettik. Hem müzik hem oyun hem de koro ekibiyle yapmayı istedik. Bu çalışmaları daha fazla yaparak Türk edebiyatına mal olmuş ozanların hayatlarını insanlara anlatacağız." dedi,

Gösteriyi İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.