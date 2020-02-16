Erciş'te kaza: Aynı aileden 5 kişi yaralı
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Erciş'te kaza: Aynı aileden 5 kişi yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

16.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:16
Erciş'te kaza: Aynı aileden 5 kişi yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. .

Kaza, ilçenin Küçük Sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Rıdvan Talay'ın kullandığı 14 KM 754 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç şürücüsü Rıdvan Talay yakınları Nehir Talay, Ahmet Emin Talay, Meryem Yıldız Talay ve Erdal Talay yaralandı. Yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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