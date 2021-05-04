Epizot nedir? Halk edebiyatında epizot nedir?

Epizot, Yunan trajedisinin ögelerini oluşturan diyaloglu bölümlerin her biridir. Bu bölümler modern tiyatroda perde adıyla bilinir. Peki, Epizot nedir? Halk edebiyatında epizot nedir?

EPİZOT NEDİR?

Edebiyat Terimi Olarak Epizot:

1- Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay; müzikte temaları birbirinden ayıran serbest yazılmış bölümler; tiyatroda bir aksiyona (harekete) katılmış ikinci derecede bir aksiyon; Yunan trajedisinin unsurlarını meydana getiren diyaloglu bölümlerin her biri. Bu bölümler modern tiyatroda perde adıyla bilinir.

2- Bir roman, öykü ya da destanda olay örgüsü içinde başlı başına konusal bir bütünlük taşıyan ikinci derecedeki eylem ya da eylemler için Epizot kelimesi kullanılır.

Tiyatro Terimi Olarak Epizot:

1- Yunan trajedisinin ögelerini oluşturan diyaloglu bölümlerin her biri. Bu bölümler modem tiyatroda perde adıyla bilinir.

2- Oyundaki asıl olaya karışan ikincil olaylar.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Epizot:

Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derece önemli olay.