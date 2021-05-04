Epizot nedir? Halk edebiyatında epizot nedir?
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Epizot nedir? Halk edebiyatında epizot nedir?

Epizot nedir? Halk edebiyatında epizot nedir?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Epizot, Yunan trajedisinin ögelerini oluşturan diyaloglu bölümlerin her biridir. Bu bölümler modern tiyatroda perde adıyla bilinir. Peki, Epizot nedir? Halk edebiyatında epizot nedir?

EPİZOT NEDİR?

Edebiyat Terimi Olarak Epizot:

1- Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay; müzikte temaları birbirinden ayıran serbest yazılmış bölümler; tiyatroda bir aksiyona (harekete) katılmış ikinci derecede bir aksiyon; Yunan trajedisinin unsurlarını meydana getiren diyaloglu bölümlerin her biri. Bu bölümler modern tiyatroda perde adıyla bilinir.

2- Bir roman, öykü ya da destanda olay örgüsü içinde başlı başına konusal bir bütünlük taşıyan ikinci derecedeki eylem ya da eylemler için Epizot kelimesi kullanılır.

Tiyatro Terimi Olarak Epizot:

1- Yunan trajedisinin ögelerini oluşturan diyaloglu bölümlerin her biri. Bu bölümler modem tiyatroda perde adıyla bilinir.

2- Oyundaki asıl olaya karışan ikincil olaylar.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak Epizot:

Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derece önemli olay.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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