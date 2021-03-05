Epic Games, fiyatı 49 TL olan Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı

Epic Games, bu hafta fiyatı 49 TL olan oyununu ücretsiz veriyor!

Epic Games, Epic Games Store üzerinden bu hafta, fiyatı 49 TL olan Wargame: Red Dragon?? oyununu ücretsiz yaptı. 11 Mart'a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Wargame: Red Dragon: Tankları, uçakları, helikopterleri, savaş gemilerini ve amfibi birimleri, eşsiz taktiksel derinlik içeren yoğun savaşlarda yönetebileceğiniz sürükleyici bir oyun. Oyundaki ülke ve birim çeşitliliği sayesinde her savaşta başka bir strateji kullanabiliyoruz. Farklı stratejilerle zafere ulaşmaya çalıştığınız keyifli saatler geçirebileceğiniz bir strateji oyunu.

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Oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros