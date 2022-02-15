Enver Yücel'in tweetleri olay oldu: Elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek

Yükseköğretim Kurulu bu yıldan itibaren üniversiteye girişte TYT'de 150, AYT'de ise 180 olan baraj puanını kaldırdığını duyurmuştu. Bu karar kimileri tarafından tepkiyle karşılanırken, kimileri de bu karara destek çıktı. Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversiteye giriş sınavlarındaki baraj puanlarının kaldırılmasına destek veren isimlerin başında geldi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYAN ÜNİVERSİTEYE GİREMEYECEK"

Enver Yücel twitter hesabından bir tweet paylaşarak "Baraj puanları düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek. Yanlış algı yapmayalım. Rekabet daha da artacak, tabi ki her bölümde değil" dedi.

"BU SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ASLINDA BENİM DE DÜŞÜNCEMDİ"

Enver Yücel hesabından bir tweet daha paylaşarak "Üniversiteye girmek için baraj puanları düşürüldü. Biz yine bölündük. Bir kısmı iyi diyor, bir kısmı yanlış diyor. Bu sistem değişikliği aslında benimde düşüncemdi. Çok iyi oldu. Ama bu yetmez. Gelecekte bu ülke üniversiteleri dünyada olduğu gibi kendi öğrencisini de seçecek" açıklamasını yaptı.

YAZIM YANLIŞLARI TEPKİ ÇEKİNCE TWEETLERİNİ SİLMİŞTİ

Enver Yücel twitter hesabından aynı açıklamaları dün gece itibariyle yazmış ancak Türkçesine gelen tepkiler üzerine attığı tweetleri silerek aynı açıklamaları yeniden yazarak paylaştı.

Yücel, "Baraj puanları düşürülünce elini kolunu sağlayan ünv giremeyecekyanlış algı yapmayalım rekabet dahada artçak tabiki her bölümde deyil" demişti.

BİR KULLANICI, ENVER YÜCEL'İN HATALARINI BELİRLEYİP PAYLAŞTI

Öte yandan Enver Yücel'in yazım yanlışlarıyla dolu ilk açıklaması sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken, bir kullanıcı da Yücel'in attığı tweetteki yazım yanlışlarını tespit ederek paylaştı.

"İDARE ET!"

Öte yandan Enver Yücel, yazım yanlışlarıyla dolan tweeti silip yeniden attıktan sonra kendisini "hocam yine yanlış" diye uyaran takipçisine "idare et !" cevabını verdi.