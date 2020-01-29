Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi
Elazığ'daki depremde eşini, oğlunu ve doğmamış çocuğunu kaybeden, kendisi de 12 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri izleyenleri duygulandırdı.
Elazığ'da yıkımın gerçekleştiği bölgede eşini, oğlunu ve doğmamış çocuğunu kaybeden, kendisi de 12 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralı Meriç Dişli'nin sözleri izleyen herkesi duygulandırdı. Video, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
"BİR NEFESİN KIYMETİNİ BİLİN"
Yaşadığı dramı anlatan Meriç Dişli, "Nefesinizin kıymetini bilin. Bir nefesin kıymetini bilin. 12 saat enkaz altında kaldım. Çoluk çocuğum gitti, eşim gitti. Bu nedenle bir nefesinizin kıymetini bilin. Gelinimi kaybettim, hanımı kaybettim, çocuğumu kaybettim, iş yerini kaybettim, evim gitti, arabalarım gitti" ifadelerini kullandı.
"ÇOLUK ÇOCUĞUNUZUN KIYMETİNİ BİLİN"
Açıklamasının devamında "Bana dua edin, eşime, oğluma" sözlerine yer veren Meriç, şöyle devam etti: "Demek ki, Cenab-ı Allah, ben bu yükü çekebilirim diye bu imtihanı verdi. Yoksa vermezdi bu imtihanı. Çoluk-çocuğunuzun kıymetini bilin. Kendi nefesinizin kıymetini bilin."
Haber Videosu: Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiliyor
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yağmurlu birgünde cenaze namazını kılarken şemsiye tutturan tükürdüğünü yalayan bugünlerde adamdan sayılıyorsa daha çok depremler yaşar bu ülke kimsede Allah korkusu kalmamış işi gücü dünya malıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hakkını filanda arama amca allahın takdiriymiş de geçCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Sen evini yönetmeliklere, kanunlara uygun dört dörtlük yaptın da devlet gelip altına dinamit mi koydu boş yapıyorsunuz beyinlerinizi kullanmayı öğrenin sen kendi canını düşünmezsen kimse düşünmez.Yayından Kaldır
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Bundan daha büyük acı varmı şu yalan dünyada. Allah sabırlar versin.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Allah sabır versin. . zor çok zorCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Allah Allah, bu depremler niye oluyor ki durduk yere. . . Şu bilim adamları açıklamalarıyla tektonik plakaları da zaptedemediler bir türlü. İnsanlar rahat rahat günaha da giremiyorlar, kul hakkı yiyemiyorlar artık. Durduk yere, bişey de bişey yokken, hiç alakasız yere peş peşe biri bitmeden diğeri başlıyor sanki dünya batacak kıyamet kopacak niye oluyor ki acaba. . .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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simdi bi yerde gordum yapilan yardimlarin bir kismi ENSAR vakfina aktarilmis bilmem dogru mu yalan miCevap Yaz 15 26 Yayından Kaldır
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agziniza yapismis bi laf provokasyon provokasyon oldu hic biseyin hesabini sormayak vergileri sormayak hep basimizi one eyek ne guzel ya, bizde aydan gelmedik buraya senden daha turkum belki yedi ceddim deYayından Kaldır
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Sozcude acin okuyun cahiller2 Yayından Kaldır
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sulandırma2 1 Yayından Kaldır