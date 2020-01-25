Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları korku dolu anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı

25.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:01

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde enkaz altından kurtarılan kişilerin sayısı 42 oldu. Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları anları anlattı. Eşi ile çay içtikleri sırada depreme yakalandıklarını söyleyen Nurdan Aydın, ''Bağıra bağıra dua ettik. Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı'' dedi.

BUZ DOLABININ DEMİRİNE VURARAK KURTULDULAR

Yaşadıkları korku dolu anları Elazığonline habere aktaran Nurdan Aydın, "Salonda oturuyorduk o an çıkmaya çalıştık ama deprem ona bile fırsat vermedi. Eşim ile birbirimize sarıldık ve haklarımızı helal ettik. O anda her şey üzerimize yıkıldı. O enkazın altında ikimize abdestliydik. Eşim ile birlikte bağıra bağıra dua ettik. Eşim benim üzerime çıktı. Bana bir şey olmasın diye. O şekilde yatsı namazını kıldı. Elimi bile kaldırsam parmağını bile göremeyecek bir yerdesin. Benim belden aşağı tarafım duvarım dibindeydi. Bizi kolonların tamamen altından kurtaran doğal gaz borusu ve buz dolabıydı. Komşumuzun bağırmasını duydu eşim buz dolabının demirine vurarak ses çıkararak sesimizi ve yerimizi belli ettik. Bir ışık geldi eşimin üzerine nokta şekilde zaten o bize umut oldu" diye konuştu.

ÇOK KARANLIKTI O AN SADECE İBADET ETMEK AKLIMA GELDİ

Zülküf Aydın isekaçamadıklarını söyleyerek "Deprem anında bir kere den sonra durur dedim. Durmadı kaçamadık. Ayağa kalktım ve eşimin üzerine uzandım ona bir şey olmasın diye. O anda bina bir anda çöktü. Hafriyat bizi sıkıştırdı. 2. depremde çok daha fazla sıkıştık. Çok karanlıktı o an sadece ibadet etmek aklıma geldi. Allah kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.

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