Eniştesini yeğenlerinin gözü önünde öldürdü (2) - Haberler
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Eniştesini yeğenlerinin gözü önünde öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı, Gökhan Özhan - Güncel
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Eniştesini yeğenlerinin gözü önünde öldürdü (2)

TUTUKLANDIBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eniştesi Ahmet Kandemir'i pompalı tüfekle öldüren Mustafa Yılmaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BURSA (DHA) - TUTUKLANDI

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eniştesi Ahmet Kandemir'i pompalı tüfekle öldüren Mustafa Yılmaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 'Kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklanan Yılmaz, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Güncel

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