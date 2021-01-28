Engin Öztürk'ün samimi itirafı hayranlarından tam not aldı

Tv8 ekranlarından Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile izleyici karşısına çıkan Engin Öztürk, şu sıra kariyerinin en haraketli günlerini yaşıyor. Netflix'in 50 Metrekare dizisi ile de dijital platformdan izleyici ile buluşan Öztürk, yaptığı samimi açıklama ile hayranlarını şaşırttı.

"FAKE HESAP KULLANIYORUM"

Aldığı "Fake hesap kullanıyor musun" sorusu üzerine beklenmeyen bir yanıt veren Engin Öztürk, samimiyeti ile takipçilerinden tam not aldı. Öztürk, "Leş video izlemeyi çok seviyorum. Yemek videosu olsun TikTok videosu olsun. Böyle videoların altında da orada Engin Öztürk yazmasın diye fake sosyal medya hesabı kullanıyorum" diye konuştu.