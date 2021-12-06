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Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Haberler | Güncel
Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde engelli Muhammed Taşpınar'a (45) ait motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde engelli Muhammed Taşpınar'a (45) ait motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandı. Motosiklet, Taşpınar'a teslim edildi.

Kemaliye Mahallesi'nde 5 gün önce öğle saatlerinde sokakta çakmak satarak geçimini sağlayan doğuştan yürüme engelli Muhammed Taşpınar'ın evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı. Taşpınar'ın ihbarı üzerine polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri belirledi. Şüphelilerin bulunduğu eve operasyon yapan polis, S.K ve Y.Y.'yi yakaladı. Evde bulunan çalıntı motosiklet alınarak Taşpınar'a teslim edildi. Taşpınar, polislere teşekkür etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Taşpınar'a, Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yeni bir motosiklet hediye etmişti.


- Ergani
Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı

Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı

Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Son Dakika Haberleri

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