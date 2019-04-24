Şanlıurfa'da Yavru Köpek, Sakat Taklidi Yaparak Dilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yavru sokak köpeği, sakat taklidi yaparak dilendi. Yavru köpeğin yolda yürümesine üzülen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.

Ayvanat Mahallesi'ndeki evine giderken yolda sürünen köpeği fark eden Mehmet Alkanat, ayağının sakat olduğunu düşündüğü hayvanın durumunu belediyeye iletmek için cep telefonuyla görüntüsünü çekmeye başladı.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Çekim sırasında yoldan geçen sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyaran Alkanat, durumuna üzüldüğü köpeğin bir süre sonra ayağı kalkarak yürümesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

"BU KOMEDİ DEĞİL DE NEDİR?"

Alkanat, gazetecilere yaptığı açıklamada, videosunu çektiği köpeğin sakatlandığını düşünerek durumunu belediye iletmek istediğini söyledi.

Görüntüyü ardından sosyal medyadan paylaştığını anlatan Alkanat, "Köpek adeta şaka yaptı. Az önce sürünen köpek şu an sapa sağlam ayakta duruyor. Bu komedi değil de nedir? Sanırım kaşıntısı var ve bit döküyor." dedi.

Yavru köpeğin böyle yaparak çevre esnaftan ve vatandaşlardan yemek aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA