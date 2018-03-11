Engelli 4 Çocuğu ile Bacağı Kesilen Kocasına Bakıyor

SAMSUN'da 30 yıldır engelli 4 çocuğu ile iki yıl önce şeker hastalığı nedeniyle sol bacağını kaybedip tekerlekli sandalyeye mahkum olan eşi Yaşar Arslan'a (65) bakan Şahsenem Arslan (65), "Eve ekmek getirmeye adamımız kalmadı" dedi.

Canik ilçesi Başalan- Çangallar Mahallesi'nde yaşayan Yaşar ve Şahsenem Arslan çiftinin 5 çocuğundan Turan Arslan (44), Nuran Arslan (39), Erkan Arslan (37) ve Nurhan Arslan (33), 12 ile 15 yaşları aralığında yakalandıkları çeşitli kas ve iskelet hastalıkları nedeniyle engelli oldu. Yaşar Arslan da 2 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle sol bacağını kaybetti, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 4 çocuğu ve kocasının ihtiyaçlarını kızı Kıymet Arslan (31) ile birlikte karşılayan Şahsenem Arslan, eşiyle hala- dayı çocukları olduğunu söyledi.

AKRABA EVLİLİĞİ YAPMIŞLAR

Çocuklarının engelli olmasını akraba evliliğine bağlayan Şahsenem Arslan, "Engelli evlatlarıma bakmak zor olmuyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çocuklarımın bu durumu akraba evliliğinden dolayı oldu. Bu hastalık bunlara 14 yaşlarında geldi. Ama en çok yıkımı da bize baba yaptı. Ekmek getirmeye adamımız kalmadı. Eşim şeker hastasıydı, kendini çok kolladı, ama ayakları kesildi. Çocuklarım için gece durmadım, gündüz uyumadım. Hiç de yorulmadım. Bundan sonra da yorulmam inşallah" dedi.

ENGELLİ MAAŞLARI KESİLDİ

1989 yılından bu yana şeker hastalığı ile mücadele ettiğini belirten Yaşar Arslan ise "1-2 sene öncesine kadar iyiydim. Ondan sonra ayaklarda yara olmaya başladı. Daha sonra Samsun'da sol ayağımın parmaklarını kestiler. Ardından Ankara'ya tedaviye gittik. Orada oksijen alınca rahatladım. Sol ayağım iyileşmeye başlayınca, bu sefer de sağ ayağımda yaralar çıkmaya başladı. Sağ ayağımı doktorlar kurtaramadılar ve kesilmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Devletin çocuklara bakım parası verdiğini, ama 3 aydan 3 aya aldıkları engelli maaşlarını kestiğini ifade eden Yaşar Arslan, "Gelirim fazla var diye çocukların 3 aylık engelli maaşlarını kestiler" diye konuştu. - Samsun