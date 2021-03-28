Son dakika haber | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
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Son dakika haber | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

JAKARTA - Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

Son dakika haber | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Son dakika haber | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Son dakika haber | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Son dakika haber | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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