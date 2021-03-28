Son dakika haber | Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Son dakika haber... Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.
Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
JAKARTA - Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.
Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı