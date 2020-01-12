Endonezya'da evcil filler vahşi fillere karşı koruculuk yapıyor
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Endonezya'da evcil filler vahşi fillere karşı koruculuk yapıyor

Endonezya'nın Açe kentinde etrafa zarar veren vahşi fillerle başa çıkmak için evcil filler kullanılıyor.

12.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:15
Endonezya'da evcil filler vahşi fillere karşı koruculuk yapıyor

Endonezya'nın kentinde etrafa zarar veren vahşi fillerle başa çıkmak için evcil filler kullanılıyor. Pidi bölgesinin Mane, Gempang ve Mila mahallelerinin 33 vahşi fil tarafından saldırıya uğramasının ardından, bölge halkı Sare Fil Eğitim Merkezi ve Ulusal Kaynakları Koruma Ajansı'ndan yardım talep etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Endonezya'da evcil filler vahşi fillere karşı koruculuk yapıyor
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