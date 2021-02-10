Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

10.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:22
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'nın Bengkulu eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Enggano Adası'nın 80 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Sulawesi Adası'ndaki Batı Sulawesi eyaletinde, 15 Ocak'ta meydana gelen depremde 91 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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