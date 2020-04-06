Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Dünya

Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok

Dünyaya korku salan koronavirüs ile ilgili yapılan bir araştırma, gizli bir tehlikeye dikkat çekti. Çin'deki son vakalara yönelik araştırmada, virüse yakalanan her beş kişiden dördünde hiçbir semptom görülmediği ortaya çıktı.

06.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:00

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede global bir krize dönüştü. Dünya genelinde 1 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

166 VAKADAN 130'UNDA HİÇBİR BELİRTİ GÖRÜLMEDİ

Çin'de yapılan yeni bir araştırma saygın bilim dergisi British Medical Journal'da yayımlandı. Söz konusu çalışma, 1 Nisan itibarıyla Çin'de tespit edilen 166 yeni vakayı baz aldı. Bu vakalardan 130'unda hastalığa ilişkin hiçbir belirti görülmediği vurgulandı.

Her beş vakadan dördünde hiç semptom görülmemesinin hastalığın yayılmasında kritik bir rol oynadığı belirtilirken, çalışmayı yorumlayan Oxford Üniversitesi'nden Tom Jefferson sonuçların çok önemli olduğunu söyledi.

"HER YERDE OLABİLİR"

Jefferson, "Henüz elde edilen örnekler çok az ancak daha çok veri ulaşılabilir olacak. Bu vakaların nasıl tanımlandığı da şu an için belirsiz. Eğer çalışmanın genellenebilir olduğunu kabul edersek, virüs şu an her yerde olmalı" dedi.

Jefferson, koronavirüsün sanılandan daha uzun süredir dolaşım halinde olduğunu ve çok sayıda insanın buna maruz kaldığını savundu.

Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok

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Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
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