En yüksek sıcaklık Düzce'de ölçüldü
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En yüksek sıcaklık Düzce'de ölçüldü

28.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:47
En yüksek sıcaklık Düzce'de ölçüldü

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hafta sonu en yüksek sıcaklık Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 35.5 derece ile ölçüldü.

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hafta sonu en yüksek sıcaklık Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 35.5 derece ile ölçüldü.

Hafta sonu ülke genelinde sıcak havalar etkisini gösterdi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hafta sonu en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklıklar da ölçüldü. Buna göre en yüksek sıcaklık Düzce'de ölçüldü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafta sonu hava sıcaklıkları 35.5 dereceyi görerek Türkiye'de en yüksek hava sıcaklığı oldu. Kaynaşlı'yı Kocaeli Dilovası 34.6 ile izlerken, Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde hava sıcaklığı ise 34.5 olarak ölçüldü. Dördüncü sırayı Sakarya merkez 34.4 derece ile alırken, Yalova Termal 34.2 derece ile beşinci İstanbul Tuzla 33.3 derece ile altıncı oldu. En düşük hava sıcaklığı ise Kart'ta 17 derece ile ölçüldü. Türkiye'nin sıcak yöreleri olarak bilinen Adana, Hatay, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 32 dereceyi, Antalya, Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir, Siirt, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'da da sıcaklıklar 30 derece olarak ölçüldü. Ankara, Sivas, Kayseri, Konya, Erzurum, Van ve Afyonkarahisarda da hava sıcaklıkları 22 ila 24 deresi arasında ölçüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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