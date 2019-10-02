En tehlikeli 9 örümcek türünden biri Bilecik'te görüldü

02.10.2019 14:05

Dünyadaki en tehlikeli 9 örümcek türünden biri olarak bilenen kurt örümceği, Bilecik'te görüntülendi.

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, doğa yürüyüşü sırasında dünyanın en tehlikeli örümceklerinden kurt örümceğini görüntüledi. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağlı Belenalan köyünde görüntülenen kurt örümceği, saldırgan olarak değerlendirilmese de kendini savunmak için ısırıyor. En tehlikeli 9 türden biri olarak bilinen ve avlarını kurt gibi takip etme ve saldırmaları nedeni ile kurt örümceği olarak adlandırılan örümcek, uzun süre sonra bu alanda görüldü.

"GRUPLAR HALİNDE AVLANIYOR"

Grup adına kurt örümceği hakkında bilgi veren Tuncay Erik, "Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu adına Osmaneli'nin Belenalan köyünde görüntülediğimiz kurt örümceği olarak bilinen bu türün dişileri, yavrularını hayatlarının ilk birkaç günü içinde taşıyor. Yumurtlayan örümcek, yumurtalarını ipiyle sarıp kendi bedenin içinde tutuyor ve yumurtalardan çıkan yavrular da bu yüzden bir süre anneleriyle birlikte takılmak zorunda kalıyor. Kurt örümcekleri grup halinde avlandıkları için isimlerini kurtlardan almışlardır. Bu örümceklerin diğer ismi de avcı ya da arazi örümceğidir. Gözleri açısından en ilginç böceklerden biridir kurt örümceği. Karşıya bakan iki büyük gözünün altında, ikisi yukarı, dördü aşağı bakan 6 gözü daha vardır. Kurt örümcekleri bilenen örümcekler gibi ağ örmezler. Yaprak ya da taş altı gibi uygun bir yerde saklanır, iyi gören gözleri ve hızlı hareket etme kabiliyetleri ile avlarının peşinde koşarak onları yakalarlar. Gün içinde genelde yuvalarının dışında koşarlarken görünürler" dedi.

"GECE VE GÜNDÜZ SÜREKLİ AV PEŞİNDEDİRLER"

Tuncay Erik, kurt örümceğinin gece ve gündüz sürekli av peşinde olduğunu anlatarak, "Bu örümcek türü saldırgan olarak değerlendirilmese de çoğunlukla insanları kendilerini savunmak için ısırır. Kurt örümcekleri zehirlidir ancak ısırıkları tehlikeli sayılmaz. Zehirli örümcekler olmalarına rağmen zehirleri öldürücü değildir. Saldırgan değildirler ve kendi hayatlarını tehdit altında hissetmedikçe ısırmazlar. Rahatsız edildiklerinde çok hızlı davranırlar, hayati tehlikede iseler saldırıp ısırırlar ya da kaçıp saklanırlar. Bununla birlikte, genel olarak örümcek sokmalarına alerjik olan bazı ısırık kurbanları mide bulantısı, baş dönmesi ve kalp atışlarının hızlanması gibi belirtiler görülebilir. Örümceğin büyük dişleri ısırık yerinde fiziksel travmaya neden olur. Isırganın kendisi bir arı sokmasıyla benzer şekilde tanımlanmıştır ve örümceğin enjekte ettiği zehir, ısırılan alanda kaşınmaya neden olabilir. Bu acılı ısırık, hızlarıyla ve şaşırtıcı görünüşüyle birleşince, bu örümcek türü korkutucu olabilir ve bazı ısırık kurbanları oldukça panik yapabilirler. Kurt örümceği ısırırsa, ısırılan yer bantlanmamalı, buz tutularak şişmenin inmesi sağlanmalıdır" bilgilerini verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA