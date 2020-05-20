En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır? Hem leziz hem de pratik bir lezzet ile damak tadınız değişecek. Farklı adı ve farklı tarifi ile değişik bir lezzet olan ziron, yufka ve et suyu sosu ile yapılan bir yemektir. Ziron, siron, sırın, silor gibi isimler de anılan lezzet, yoğurtlu, tavuklu, kıymalı olarak da hazırlanabiliyor.

Hem görünümüyle hem de tadıyla akılda kalacak bir lezzet arıyorsanız ziron tarifini deneyebilirsiniz. Bu özel tarif ile enfes sofralar hazırlayabilirsiniz. İşte tavuk ziron tarifi. ZİRON TARİFİ Gerekli Malzemeler: 2 tane yufka, 150 gr. dana kıyma, 1 yemek kaşığı, tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Sos için malzemeler: 2 su bardağı süzme yoğurt, ½ su bardağı su, 2 diş sarımsak Tereyağı sosu için: 1 yemek kaşığı tereyağı, Ziron Hazırlanışı: Fırın 180 dereceye ayarlanır.Yufkalar uç kısımlarından başlanarak yuvarlanır. 2 cm boyundayufka halkları kesilir. Yağlanan bor cama yufka halkaları dikey dizilir. Yufka halkaları 20 dakika kızarıncaya kadar kızartılır. Sonra tere yağı eritilir. Kıyma kavrulur. Karabiber ve tuz eklendikten sonra ocaktan alınır. Sos Hazırlanışı: Bir kap içinde süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsaklar, tuz, su karıştırılır. Fırından çıkartılan yufkaların üzerine sos gezdirilir. Sonra 10 dakika fırınlanır. Fırından çıkartılan yufkaların üzerine kıyma yerleştirilir. Erimiş tereyağı dökülerek servise hazır hale getirilir.