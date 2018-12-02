En Büyük Arzusu Ringe Çıkmak

"SEKİZ yaşında başladım. Haftada bir gün antrenman yapardım. İnanılmaz heyecanlanırdım ve mutlu olurdum. İyi bir boksördüm ama hiç maç yapmadım. Çünkü istemedim. Boks, çok dikkat isteyen ve konsantre olmayı gerektiren bir spor. Boksta da tıpkı filmlerdeki gibi rol yaparsın."

Kreuzberg'de yaşayan ve üç yaşında bir kız çocuğu annesi olan Anne Werner, "Sıra dışı şeyleri seviyorum. Dalma sertifikam var. Dalıyorum. Mutlaka paraşütle atlamayı da öğreneceğim. En büyük isteklerimden biri de Güney Amerika ülkelerini gezmek" dedi.

2012'den beri bir yönetmenle yaşayan oyuncu, sevgilisinin ismini ise sır gibi saklıyor. Yönetmen sevgilisiyle film setinde tanışmadıklarını söyleyen oyuncu, "Biz onunla aynı sokakta oturuyoruz" dedi.