Emre Irmak, Gülben Ergen'le Aşk İddialarına Nokta Koydu

Müzisyen Emre Irmak, sosyal medya hesabından Gülben Ergen'in fotoğrafını altına nokta işareti koyarak Instagram'da paylaştı

2008 yılında yayınladığı 'Sürpriz' şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak'la son zamanlarda sık görüşmeye başlayan Gülben Ergen'in, müzisyenle ilişkisinin aşka dönüştüğü iddia edilmişti.

AŞK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Bu iddialara noktayı Emre Irmak koydu. Irmak, Ergen'in fotoğrafını altına nokta işareti koyarak Instagram'da paylaştı. Irmak'ın bu paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLDİ

Gülben Ergen'in müzisyen Emre Irmak'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 2008 yılında piyasaya sürdüğü 'Sürpriz' şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak'la yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülen Ergen'in, yakın bir zamanda evleneceği de yine iddialar arasında.