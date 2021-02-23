Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında, nereli? Emre Aslan dizileri! Emre Aslan dizi ve filmleri!

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Oyunculuğu kadar yazıp söylediği şarkılar ile de bilinen Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında, nereli? Emre Aslan dizileri! Emre Aslan dizi ve filmleri!

EMRE ASLAN KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Emre Aslan, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusu Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisidir.

EMRE ASLAN DİZİ VE FİLMLERİ

2019 yılında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde rol aldı. Daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Yazdığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazındı.