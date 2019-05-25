Emrah Albayrak, Aldattığı Eski Eşi Eda Gök'le Barışmak İstiyor
Esra Erol'un programında stüdyo şefliği yapan Eda Gök'ün, aldattığı gerekçesiyle tek celsede boşandığı eşi Emrah Albayrak, eski eşiyle barışmak istediğini söyledi.
Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldatan eşi Emrah Albayrak'tan geçen yıl tek celsede boşanmıştı.
"HADİ BANA BENİ HALA SEVDİĞİNİ SÖYLE"
Emrah Albayrak bugün Eda Gök ile olan bir paylaşarak altına şu notu düştü: ''Bugün kahrolası 1 sene geçti ayrılığımızın üstünden... Bir biz bilebiliriz neler yaşadığımızı, bir tek biz düzeltebiliriz. Seni seviyorum. Hadi bana beni hala sevdiğini söyle.''
NE OLMUŞTU?
10 yıldır Esra Erol'da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Sinem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programın stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.
-
bu adamdan sana hayır gelmez be kadın sen yinede affetme bu adamı, , bu adamın bakışları baygın bakışlı bir kere baygın bakışlılara güvenilmez bu seni gene aldatır ayrıca senin gibi güzeller güzeli kadını nasıl olur da aldatmış hayret vede düşündürücü ama fakat dedim ya bu adamın gözleri göz değilllllCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Eda hanımın sanmıyorum geri döncegini o kadar gurursuz bi kadın deil aklı basına simdimi gelmis gecsin bu ayakları bir kez yapan yine yapar alısmıs kudurmusdan betermis bencede Kabul etmesin geriCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
tabi para tatli geldi demek isleri iyi gitmiyor biten bitmis demek geri ne olur ise bir daha olmaz insan para icin bu kadar alcalmazCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Hadi gec yallah. Yok öle yagma yuvayi yik 1 sene sora barisicam de.Cevap Yaz 14 Yayından KaldırEYLÜL: BRAVO6 1 Yayından Kaldır
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti