Emrah Albayrak, Aldattığı Eski Eşi Eda Gök'le Barışmak İstiyor

Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldatan eşi Emrah Albayrak'tan geçen yıl tek celsede boşanmıştı.

"HADİ BANA BENİ HALA SEVDİĞİNİ SÖYLE"

Emrah Albayrak bugün Eda Gök ile olan bir paylaşarak altına şu notu düştü: ''Bugün kahrolası 1 sene geçti ayrılığımızın üstünden... Bir biz bilebiliriz neler yaşadığımızı, bir tek biz düzeltebiliriz. Seni seviyorum. Hadi bana beni hala sevdiğini söyle.''

NE OLMUŞTU?

10 yıldır Esra Erol'da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Sinem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programın stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.