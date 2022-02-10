EMO Bursa Şube Başkanı: Türkiye'de 9 milyon bina atmosferi ısıtıyor

TÜRKİYE'nin, elektriğin yüzde 35'ini ithal doğal gazdan, yüzde 25'ini de ithal kömürden sağladığına belirten Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve olası bir krizde elektrik sıkıntısı yaşanmaması için, güneş enerjisi ve ısı yalıtımını işaret etti. "Türkiye genelinde 9 milyon bina atmosferi ısıtıyor. Ülkemizdeki bütün binaların yalıtımları sağlanarak atmosferi ısıtmamızın önüne geçmemiz gerekiyor" diyen Özgen, kamu binalarından başlanarak, tüm binaların çatılarına kurulacak panellerle güneş enerjisi üretiminin teşvik edilmesinin de enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

EMO Bursa Şubesi Başkanı Burak Özgen, "Ülkemizdeki enerji üretiminin yaklaşık yüzde 35'i doğal gaz kaynaklı çevrim santrallerinden sağlanıyor. Dolayısıyla ülkemize gelen doğal gaz miktarındaki azalma, otomatik olarak elektrik üretimini de olumsuz yönde etkiliyor" dedi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve olası bir krizde elektrik sıkıntısı yaşanmaması için, güneş enerjisi üretimine geçilmesi gerektiğini söyleyen Özgen, şöyle konuştu:

Enerji tüketiminin düşürülmesi için ise binaların ısı yalıtımlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Özgen, "2007 yılında çıkartılan 6527 sayılı Enerji Verimliliği Yasası, bize enerji tasarrufunu nasıl yapmamız gerektiğini anlatıyor. Bu yasada binaların enerji verimliliğine yönelik yalıtım gibi, enerji tasarrufu ile ilgili çeşitli maddeler var. Enerji yöneticiliği sertifikası ile birlikte, bu binaların analizleri yapılarak, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. İlk yasa çıktığında, 2011 yılına kadar bütün binaların, enerji yalıtımının sağlanması konuşuluyordu. Ancak, bu 2020 yılına kadar uzatıldı. ve geçen günlerde yine bakanlıktan yapılan açıklamayla, 2030 yılına kadar yalıtımsız bina kalmayacağı kaydedildi. Şu anda Türkiye genelinde 9 milyon bina atmosferi ısıtıyor. Asıl alınması gereken önlemler bunlar. Ülkemizdeki bütün binaların yalıtımları sağlanarak, gerekirse devlet desteğiyle birlikte bu yalıtımlara yatırımlar yapılarak atmosferi ısıtmamızın önüne geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.